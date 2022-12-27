Nehir Erdoğan'dan Sürpriz Proje

haberine göre; Yasak Elma dizisine 5 yeni oyuncu katılacağı ortaya çıkmıştı. 6. sezonunda da ilgiyle izlenen diziye bomba bir kadın oyuncu giriyor. Ünlü oyuncu Birsen Altuntaş'ınine göre;sine 5 yeni oyuncu katılacağı ortaya çıkmıştı. 6. sezonunda da ilgiyle izlenen diziye bomba bir kadın oyuncu giriyor. Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan fenomen dizinin kadrosuna katıldı.

Erdoğan dizide Julia karakterine hayat verecek ve Murat Aygen’in hayatındaki vazgeçilmez kadına hayat verecek. Bu durum Ender ve Yıldız’ı çevirecek.