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Necati Şaşmaz'dan Kötü Haber!

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Magazin 28.10.2022, 10:09 28.10.2022, 17:05 arif hür
Necati Şaşmaz'dan Kötü Haber!

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan son gelişmeler merak konusu oldu.

Gelen son bilgiye göre; 50 yaşındaki ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldı.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Başarılı geçen operasyonda oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Necati Şaşmaz'ın kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi sonrası damar açma operasyonu geçirdiği ve kısa sürede taburcu olduğu öğrenildi.

NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

15 Aralık 1971, Elazığ doğumlu Necati Şaşmaz, Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş insanıdır. Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanınan isim, Zaza asıllıdır ve Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında da iki kardeşi bulunmaktadır.

Asıl mesleği turizmcilik olarak bilinen Şaşmaz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamlamıştır. Üniversite sınavını kazanamayınca önce Kanada'ya sonra ABD'ye giden isim, Amerika'da 6 sene kalan Şaşmaz, çalışma ve oturma izni sağlayan yeşil kartı almıştır. Askerliğini 1999 Gölcük Depremi'nden sonra bedelli olarak Kütahya'da 28 gün yapmıştır. 2001 senesinde bir süreliğine ailesini ziyaret ve tatil için geldiği sırada geri dönüş için uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine almıştır.

Sonrasında Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçmiştir. Bir süreliğine Ukrayna'ya giden isim, daha sonra yine Türkiye'ye dönmüştür.

Ünlü oyuncu, hayatına Türkiye'de devam etme kararı almıştır ve Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturmuştur. Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesinde yer almıştır. Şaşmaz, ayrıca 2009'da bir haber sitesi kurmuştur.

NECATİ ŞAŞMAZ EVLİ Mİ?

2001 yılında iş için gittiği ABD'de Claire B. ile evlendi, aynı yıl boşandı. 2004-2008 yılları arasında Yasemin Öztürk ile birlikte oldu. Daha sonra 2010'da Nur Fettahoğlu ile çıkmaya başlayan Necati Şaşmaz 2012'de Nur Fettahoğlu'ndan ayrıldı ve ayrıldıktan kısa bir süre sonra, 12 Aralık 2012 tarihinde Ömer Lütfi Mete'nin yeğeni Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Bu evlilikten Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu oldu. 2019'da taraflar çekişmeli boşanma davası açtı.

Ekim 2020'de eşi Nagehan Kaşıkçı, illegal yollardan delil elde ettiği gerekçesiyle Necati Şaşmaz'a 12 yıl hapis istemiyle dava açtı. Aynı gerekçeden kayınpederi Ahmet Kaşıkçı da Şaşmaz'a dava açtı. Ancak Şaşmaz beraat etti. 2021 yılında boşanma davası sonuçlandı.

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