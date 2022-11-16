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Ne kadar kusurum varsa gittim hepsini yaptırdım
Oyuncu Eylül Öztürk, verdiği röportajda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya fenomeni olarak çıktığı yola oyunculukla devam eden, kendi adını taşıyan güzellik merkeziyle de ticarete atılan Eylül Öztürk Hürriyet Gazetesin’de Gazeteci Cansu Topçu’nun sorularını cevapladı.
Günümüzde güzellik baskısı nedeniyle birçok estetik yaptırdığını itiraf eden Öztürk “Kendimi hiç beğenmediğim bir zaman olmuştu. Sosyal medya acımasız. Ne kadar kusurum varsa vurdular yüzüme. Ben de gidip hepsini yaptırdım” dedi.
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