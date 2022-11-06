NBA’nın renkli ve eğlenceli dünyası özel bir davetle kapılarını açtı!

Serginin açılış davetine ev sahipliği yapan Merve Timurlenk Şengül ve Selen Tamer Lakay, Türkiye’ye ilk kez gelen Larry O’Brien NBA Şampiyonluk Kupasının açılışını NBA’in efsanevi oyuncularından Dino Radja ile birlikte yaptı.

Dino Radja kupa açılış töreninde yaptığı konuşmada; Buraya gelen ziyaretçilerin, oyuncuların ellerinin ve ayaklarının ne kadar büyük olduğunu görüp şaşırmaları ilginç. İstanbul’a daha önce sadece maçlar için gelmiştim. Gezme fırsatı bulamamıştım, bu ziyaretimde gezme şansım oldu ve büyülü bir şehriniz olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Gecede; geçmişin ve günümüzün NBA oyuncularına ait ve özel olarak seçilmiş 50 parçalık orijinal imzalı forma, ayakkabı ve top gibi eşyaları davetliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Sergi kapsamında, davetliler, 20 farklı bölümde artırılmış sanal gerçeklik tecrübelerinden, NBA temalı basketbol aktivitelerine, şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirme fırsatından NBA’in en yeni ve dinamik uygulamalarını tecrübe etme fırsatı buldu.

Davetliler arasında olan Almeda Abazi Sayışman’ın oğluyla basket yarışması yapması ise büyük alkış aldı.

Açılış davetine; Mehmet Turgut, Almeda Abazi Sayışman, Aleyna Dalveren, Simge Ünal ve Pınar Soykan gibi çok sayıda isim katıldı.