Nazan Şoray’dan şok açıklamalar

Yıllara meydan okuyan duruşu ile gençlere örnek olan Nazan Şoray yaptığı samimi açıklamalarla yeri geldi güldürdü yeri geldi düşündürdü. Maceracı bir ruha sahip olduğunu söyleyen Şoray çocukluk hayatı ve gençlik yıllarına ait anılarını Özlem Esra Ada’ya anlattı. Yıllar önce yaşadığı bir takıntılı hayran olayını anlatan Şoray o anları anlatırken bile tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.

ANNEM BENİ KİMSESİZLER YURDUNA BIRAKTI

Çocukluk dönemine dair bilinmeyenleri anlatan Şoray "Çok fakir bir aileydik özellikle babam ve annem ayrıldıktan sonra annem çalışırken beni kimsesizler yurduna bırakmak zorunda kalırdı. Bu yurt yatılı değildi ama sabah işe giderken beni bırakır akşam alırdı beni oradaki ablalar büyüttü diyebilirim." dedi.

YURTTA KALIRKEN ALTIMA İŞERDİM

İlkokul döneminde ilk kez ailesinden uzak kalıp yatılı bir yurtta kaldığı günlerden bahseden Şoray "Çok zor bir dönemdi benim için ilk kez ailemden uzak yalnız kalıyordum ve çoğu gece altımı ıslatır ve koşarak bizden yaşça büyük bir ablamız vardı onu uyandırırdım o da sağ olsun yatağı kimse görmeden ters düz yapardı o günler benim için çok zordu" dedi.

TAKINTILI BİR HAYRANIM VARDI BENİ ÇOK ÜRKÜTÜRDÜ

Ünlü olmaya başladıktan sonra hayranlarının da yakın takibinde olduğunu söyleyen Şoray "Bir gün takıntılı bir hayranım evime kadar gelip evimin içine girmiş. Allahtan ben o anda evde değildim. Geldiğimde evin durumunu görünce anladım bunu ve çok ürkmüştüm. O evde kalamadım bir daha. Komşularımın da daha fazla korkmaması için oradan taşındım" diye konuştu.