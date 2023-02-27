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Naz Elmas’tan Anlamlı Davranış
Başarılı oyuncu Naz Elmas, sahiplenmeyi bekleyen köpekleri sahiplendiriyor.
Güzel oyuncu Naz Elmas, sosyal medya hesabında tek tek çevresindeki ve yakın dostlarını arayarak sahipsiz hayvanları sahiplendiriyor.
Örnek bir davranış sergileyen oyuncu sosyal medya üzerinden de olumlu yorumlar alıyor.
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|Takımlar
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