Naturel olan ressama her zaman varım 

Muhabirlerin "Hiç evinizde tablolarınız var mı" sorusuna Aleyna Tilki “Tablo koleksiyonum var tabii ki çok seviyorum ama tabloların fiyatları olmasını sevmiyorum fiyatını vermek istemem benim şarkılarımı rakamlarıyla konuşulmasını duysam çok üzülürüm düşünsenize Aleyna’nın 500 milyonluk şarkısı falancanın 20 milyonluk şarkısı klibi deseler çok üzülürüm'' dedi.

“Portrenizi yapan ressam arkadaşlarınız var mı?” sorusuna Tilki “Evet beni ben gibi çizen beni suret olarak tablomu yapan arkadaşlarım var'' dedi.

“Ressam arkadaşlarınızdan biri sizden açık resminizi yapmak istese karşı çıkar mısınız?'' sorusuna şöyle cevap verdi: Gerçekten sanat yapan birinin açıklıkla alakalı bir görüşü olacağını düşünmüyorum o açıklıktan değil de naturellikten söz eder. Naturel olana da ben varım her zaman. Neden olmasın. Arkadaşlar bu arada altını çizeyim üzerimdeki gerçek kürk değil ben gerçek kürk giymem.