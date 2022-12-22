Nasıl Derler Bilirsin’den Albümün Habercisi Yeni Şarkı: Yok Günahım

Fadeout Studio’da Kerem Çakıroğlu prodüktürlüğünde kaydedilen albüm, Nasıl Derler Bilirsin’in geçmişine ve bugününe ayna tutar nitelikte. 2014 yılından bu yana üretilen şarkıların, grubun bugünkü müzikal anlayışıyla harmanlanmasından dolayı da önem taşıyor. Albümde yer alan şarkılardan olan ve albümün ön satışa açıldığı “Yok Günahım” şarkısı da, hem sound’u hem de sözleriyle dinleyeni ilk anda yakalayacak nitelikte.

“Yok Günahım”, videosuyla birlikte 23 Aralık’ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.

