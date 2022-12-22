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Nasıl Derler Bilirsin’den Albümün Habercisi Yeni Şarkı: Yok Günahım
Nasıl Derler Bilirsin, müzikal kariyerinin ilk albümünü yayınlamaya hazırlanıyor. 20 Ocak’ta yayınlanacak ve 10 şarkıdan oluşan albümden yeni şarkı “Yok Günahım” ise 23 Aralık’ta müzikseverlerle buluşacak. Söz ve bestesi Alper Altıntaş, düzenlemesi Nasıl Derler Bilirsin imzası taşıyan şarkı, albümün sinyallerini vermesi açısından da önem taşıyor.
Fadeout Studio’da Kerem Çakıroğlu prodüktürlüğünde kaydedilen albüm, Nasıl Derler Bilirsin’in geçmişine ve bugününe ayna tutar nitelikte. 2014 yılından bu yana üretilen şarkıların, grubun bugünkü müzikal anlayışıyla harmanlanmasından dolayı da önem taşıyor. Albümde yer alan şarkılardan olan ve albümün ön satışa açıldığı “Yok Günahım” şarkısı da, hem sound’u hem de sözleriyle dinleyeni ilk anda yakalayacak nitelikte.
“Yok Günahım”, videosuyla birlikte 23 Aralık’ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.
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