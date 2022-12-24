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Nalan ‘Rüya’sını Müzikseverlerle Buluşturdu
Seslendirdiği şarkılarla gönüllere taht kuran başarılı sanatçı Nalan, yeni şarkısı ‘Rüya’yı müzikseverlerle buluşturdu.
Sözü ve müziği kendisine ait olan ve Karma Music Recording etiketiyle yeni şarkısını çıkartan Nalan, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Yeni şarkısı ‘Rüya’yı kliplendirmeyi de ihmal etmeyen başarılı sanatçı, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen klip ile de akıllardan silinmeyecek bir işe imza attı.
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