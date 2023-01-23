Nadide Sultan Oynadı Yönetmen Eşi Çekti

Söz müziği Tan Taşçı, aranjesi Baran Etik, süpervizörlüğünü Alpay Aydın'ın üstlendiği "Ona söyle" isimli cover çalışmada;sevilen şarkıcının kendine has yorumu dikkat çekti. Aynı zamanda eşi olan ünlü yönetmen Hakan Yonat tarafından çekimleri gerçekleştirilen klipte, sanatçıya orkestra arkadaşları da enstrümanlarıyla eşlik etti.

YÖNETMEN EŞTEN NADİDE SULTAN'A UYARI

Renkli görüntülerin de yer aldığı sette, yönetmen eşi Hakan Yonat, farklı açılardan yapılan çekimler sırasında kurgu gereği özellikle objektife bakılmaması hususunda Nadide Sultan'ı esprili bir dille uyararak yönlendirdiği de gözlerden kaçmadı.

Tan Taşçı imzalı "Ona söyle" isimli şarkının klip çekimlerinde kostüm ve aksesuar da değiştiren Nadide Sultan, basın mensuplarına duygularını da dile getirdi. Sultan " Harika bir şarkıya yakışacak çok doğal bir klip geliyor. Klibi eşim çekince kendimi daha bir iyi hissediyorum." derken; eşi Hakan Yonat'a sorulan "Sanatçı eşinize klip çekmenin zorluğu var mı? " sorusuna ise "Kesinlikle kolay .Çünkü ben eşime de işime de aşkla bakıyorum " yanıtını verdi.

Nadide Sultan'ın yeni şarkısı "Ona söyle " eşi Hakan Yonat'la ortak yeni kurdukları ve oğlunun ismini verdikleri Müzikaan isimli şirketten çıkacak.