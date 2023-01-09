Müzisyen Bora Gencer İcralık Oldu

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Galatasaray, İstanbul Limanı’na kayıtlı ‘Şehit Karaoğlanoğlu’ isimli gemi için 10 yıl önce Bora Gencer ile bir sözleşme yaptı. Gemi, sanatçı tarafından işletilecekti. İddiaya göre Gencer ile GS Spor Kulübü Derneği anlaşamadı. Kulüp, ödediği 250 bin liranın iadesi için müzisyen hakkında icra takibi başlattı. Bora Gencer’in itirazı üzerine takip durunca kulüp bu defa ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı.

Galatasaray’ın 250 bin lirayı kendisine teminat senedi olarak imzalattığını iddia eden müzisyen ise, “Kulüp sanki nakit borç vermiş gibi işlem yapıyor. Ben itiraz edince takip durdu. Kulüp, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği için gemi faaliyete geçmedi. Zarara uğradım” diyerek 110 bin liralık karşı dava açtı.

Mahkeme, Bora Gencer’in eski eşi Hülya Gencer’in bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.