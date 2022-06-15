Müzik eşliğinde sanat

Türk NFT sanatçıların canlı olarak çizdikleri NFT eserleri, Houseyunite YouTube kanalında dünyada canlı yayınlanırken, Summit Investco, LLC USA tarafından seçilen yetenekli Türk artistler, DJ Nick Curly ve Nodus'un müzik çaldığı anlarda onların yanında NFT çizerek hem görsel hem müzik şöleni sunup bir devrimin başlangıcına imza attılar.

Bu organizasyonun satışından elde edilen gelirin yüzde 20'sini Türkiye köy okullarına destek olarak bağışlanacak.

