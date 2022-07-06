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Mutsuz Son! Evlilikleri Sona Erdi!

Oyuncu Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı'nın boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Elmas ve Özmandıracı bugün anlaşmalı olarak boşandı. İşte boşanmanın perde arkası...

Magazin 06.07.2022, 17:04 06.07.2022, 17:39 arif hür
Mutsuz Son! Evlilikleri Sona Erdi!

15 Aralık 2019'da görkemli bir düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı, kısa bir süre önce ayrılık kararı aldı. 

ANNE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İddiaya göre; Kriz, 38 yaşındaki oyuncunun anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı.

"ÇOCUK İSTEMİYORUM"

Önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, "Ben çocuk istemiyorum" deyince ipler koptu.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

Evliliklerini kurtaramayan çift mahkemeye başvurdu. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı bugün Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

NAZ ELMAS KİMDİR?
Naz Elmas (d. 16 Haziran 1983, İstanbul), Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Açelya Elmas'ın kardeşidir.

İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesinde okudu.

Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır. Televizyon reklamlarında da oyunculuk sergileyen Naz Elmas, Garanti Bankası'nın Mortgage Uzmanı adlı reklamında rol almıştır. Doktorlar dizisinde "Eylül" karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun birçok usta oyuncuyla oynadığı Nefes dizisi 21 Kasım 2009 tarihi itibarıyla yayından kaldırıldı.

2011 yılında Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu, bu dizinin finali ile birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini oynadı.

2012 yılında 4 Eylül ile 8 Aralık arasında Show TV'de yayınlanan Ustura Kemal dizisinde Rum kızı Angeli karakterini canlandırdı. 14 bölüm yayınlanan dizi yayından kaldırıldı.

2013 yılında 1 Temmuz ile 23 Eylül arasında Kanal D'de yayınlanan Güzel Çirkin dizisinde oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldı.

2014 yılında çekilen Stajyer Mafya filminde oynadı. 2014 sonbaharında TRT 1'de yayınlanan Filinta (Bir Osmanlı Polisiyesi) dizisinde yer almıştır.

NAZ ELMAS ÖZEL YAŞAMI
1983 doğumlu olan Naz Elmas, 2022 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

2014-2015 yıllarında Emre Kıramer ile evli kaldı. İkinci evliliğini 2019 yılında Erol Özmandıracı ile gerçekleştirdi. Elmas'ın bu evliliği de yalnızca 3 yıl sürdü.

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