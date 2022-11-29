Mustafa Yılmaz’dan “Gülü Soldurmam”a Hollywood tadında klip

Mustafa Yılmaz, sözleri Aşkın Tuna imzası taşıyan “Gülü Soldurmam” isimli şarkıya yeniden hayat verdi.Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği şarkı Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Kısa süre de büyük ilgi gören şarkı Youtube’de 24 saatte 1 milyon izlenme barajını da aştı.Sekiz aylık bir çalışmanın ardından müzik severlerle buluşuturulan şarkıya özel birde klip çekildi.Yönetmenliğini Hayrettin Güneş’in üstlendiği klip çekimlerinde Hollywood teknikleri kullanıldı.Yaklaşık yüz kişilik bir ekiple bir haftada tamamlanan film tadındaki klip Almanya’da çekildi.