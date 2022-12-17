Mustafa Topaloğlu: Sefo tarzımı, Tarkan şarkımı çaldı

"ALLAH BANA ÇOK BÜYÜK SABIR VERMİŞ"

1980'li yıllara giyim ve müzik tarzıyla damga vuran Mustafa Topaloğlu kariyerinin ilk ciddi röportajını verdi. Her zaman gülen yüzü ve esprileriyle, uzaylı sohbetleriyle tanıdığımız Mustafa Topaloğlu, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan'a verdiği röportajda 'dertliyim' dedi ve şunları anlattı: Kısa süre önce sosyal medyasında "Selda Bağcan'ın yorumuyla 'Yürüyorum Dikenlerin Üzerinde' şarkısını paylaştığını hatırlattığımız Topaloğlu 'Dikenli miydi geçtiğiniz yollar' şeklindeki sorumuz üzerine 'Kesinlikle hep dikenli yollarda yürüdüm, bana yumuşak kırmızı halılar sermeleri gerekirken beni dikenler üzerinde yürüttüler. Çileli bir yolculuğum oldu" dedi. Dikenlerin azalacağına geçen zaman içinde daha da büyüdüğünü söyleyen sanatçı 'Eşek dikeni oldular. Kendi kendimi bir anlaşılmazlığın içerisinde yıllardır yaşayıp gidiyorum Allah bana çok büyük sabır vermiş. O kadar rekorlar kırdım hak ettiğim değeri göremedim" diye konuştu.

"BU DÜNYA BENİM CEZAEVİM OLDU"

"Mütevazılığım bana hep zarar verdi" diyen Topaloğlu, "Her şeyin fazlası zarardır derler ya ben de mütevazılığın dozunu ayarlayamadım fazla mütevazi olduğum için hep üzüldüm. Avrupa'da dinlenme rekorları kırdım bir kez olsun bir yerde söylemedim, keşke söyleseydim. Yeri geldiğinde yaptıklarınla övünmesini de bileceksin, ben bunu yapamadım" dedi. "Beni koydukları yere bakıyorum şaşırıyorum, beni anlamadan yargıladılar" diyen Topaloğlu şunları dile getirdi: "Yaşadığım olay neye benziyor biliyor musunuz? Bir adamın suç işlediği iddia ediliyor ve ifadesi alınmadan hapse atılıyor. Beni de ifademi almadan bu dünyada cezaevine attılar. Ben 'dünya cezaevi'nde yaşadım 'açık cezaevi' diyelim benim yaşantıma... Beni hiç rahat ettirmediler, bu yaşıma geldim hakikaten açık cezaevinde yattım. Hiç sorgulamadan o cezaevine attılar beni."

"BENİ BİR TEK AJDA PEKKAN ANLADI"

1986 yılında Latin müziğiyle bizim müziğimizi harmanlayarak melez şarkılar yaptığını anlatan Mustafa Topaloğlu kendisini bir tek Ajda Pekkan'ın anladığını söyleyerek bir anısını şu sözlerle anlattı: "Yine çok üzerime gelinen, eleştirildiğim bir dönemdi Nükhet Duru'nun programına konuk oldum. Ajda Pekkan telefonla yayına bağlandı ve beni onore etti. Dedi ki 'Mustafa feyz alınması gereken bir insan. Ona farklı bir sanatçı gözüyle bakın, onun müziğini, işlerini anlamaya çalışın, onu bir okul gibi, ayrı bir kanal gibi düşünün' dedi. Herkes benimle uğraşırken o beni anladı bana destek oldu. O yıllarda herkes beni anlamadan eleştiriyordu. Ben de sesimi çıkarmıyordum, nasıl olsa gün gelir beni anlarlar diye düşünüyordum ama çok geç anladılar. Geçen zaman bana zarar verdi, bu durum sanatımın önüne geçti. O anlayış, o eleştiriler benim mesleki hayatımın önüne geçti."

Sefo'nun katıldığı bir ödül töreninde kendisinin 20 yıl önce 'Abu Çi Çi' adlı şarkının klibinde giydiği kıyafetin çok benzerini giymesiyle ilgili ne düşündüğünü sorduğumuz Mustafa Topaloğlu, "Geç de olsa beni anlıyorlar, yaptığım alt yapıdan ilerliyorlar, bu çok güzel. Sanatçılar birbirinden esinlenir kıyafette de, ruhen de, müzik olarak da. Mesela size asıl olayı söyleyeyim: Tarkan'ın dünyada tanınmasını sağlayan 'Şıkıdım Şıkıdım' şarkısı var ya o benim şarkımdı. Ben 1985 yılında 'Saçmalama' diye bir şarkı yaptım. Atilla Özdemiroğlu ile birlikte, o şarkının müziğini birebir almış üserine söz yazmışlar olmuş 'Şıkıdım şıkıdım' istesem mahkemeye giderdim ama şikayet etmedim çünkü yapımcısı Mehmet benim kardeşim gibi sevdiğim biriydi. Esinlenmiş, beğenmiş, yapmış diye düşündüm. Sanatçıya dava açmak yakışmaz. Fakat Tarkan da, diğerleri de benim alt yapımla ilerlediler. Öyle de olmalı belki, birileri yol göstermeli. Kıymetim bilinmese de ben yol gösterdim onlara" dedi. "Alıntılar olur sanat dünyasında, kültür alışverişidir bu" diyen Topaloğlu "Şimdi Sefo'nun yaptığı da benim giyim tarzımdan esinlenmek. Aferin onlara geç de olsa yenilikçi anlayışları var. Umarım müzikte de benim tarzımı anlar feyz alır, güzel işler yaparlar hep böyle iyi örnek olayım onlara" şeklinde konuştu.

SEFO YA DA İSMAİL YK VELİAHTI OLABİLİR Mİ?

'Sefo, İsmail YK e Aleyna Tilki de sizin gibi sıra dışı bir çizgide ilerliyor veliahtınız olabilirler mi?' şeklindeki soruya karşılık Mustafa Topaloğlu "İnsanın veliahtı olmuyor sadece kendisi oluyor. Benzer seslerde veliaht yakıştırması yapılır ama herkes kendine özeldir. Hiç kimse kimsenin yerini dolduramaz" dedi.

DEMET AKALIN ÖNCE KENDİNİ İMTİHAN ETSİN

Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'ye karşı sarf ettiği 'Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı' sözlerinin ardından Mustafa Topaloğlu da sitemlerini dile getirmişti. O tartışmayı hatırlattığımız Topaloğlu "İnsanlar ciddi bir kelime kullandığımda da işi espriye vurdu, gülüp geçti. Bilmeden dikenlerin üzerinde yürüttüler, bilmeden yaraladılar. Neler söylediler hakkımda hepsini duydum üzüldüm ama kızamadım kimseye. Çünkü bilmiyorlar bilmeyene nasıl kızarsın işim çok zordu benim. Demet Akalın da öyle oldu, ince düşünmeden bir cümle kurdu. Herkes kendini imtihan etmeli önce" şeklinde konuştu.

HAYAT HİKAYEMDEN İBRET ALINACAK BİR FİLM ÇIKAR

Mustafa Topaloğlu "Benim hayatım başlı başına bir film. Öyle bir film ki ibret alınacak, ders alınacak, öyle bir film ki tarihe lazım olacak. Tarih beni 'bir uzaylı vardı' diye şimdiden not almalı" dedi.