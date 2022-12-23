Mustafa Sandal’dan Ayla Balyemez’e Tam Destek!
Kendine özgü sesi ve güçlü yorumuyla müzikal kariyerinde emin adımlarla ilerleyen, sahnelerin sevilen ismi Ayla Balyemez, 90’lı yıllara damgasını vuran ve hepimizin çok sevdiği bir Mustafa Sandal şarkısı olan “Denize Doğru”yu yeniden müzik severlerle buluşturdu.
Sözü ve müziği Türk Pop Müziği’nin star isimlerinden Mustafa Sandal imzası taşıyan şarkının, düzenlemesi ise usta aranjör Gürsel Çelik tarafından yapıldı. Şarkıya gerçek hislerini veren canlı enstrümanlar eşliğinde yapılan aranje, Ayla Balyemez’in büyülü sesiyle birleşti. Efsane şarkının klip yönetmenliğini Ecem Gündoğdu üstlendi. Uzun yıllardır aldığı sahnelerde dinleyici tarafından da yoğun istek alan “Denize Doğru” şarkısını kendine özgü sesiyle yorumlayıp, hayranlık uyandıran Ayla Balyemez, yapımcısı ve menajeri olan Esra Uslu’nun da ısrarıyla şarkının peşine düştü. Mustafa Sandal, Ayla Balyemez’in istediğini kırmadığı gibi kendisini sahnesinde dinleyemeye giderek jest yaptı ve tam not verdi.
Alya Balyemez’in Dumbala, Senorita’dan sonra 3. Single “Denize Doğru” adlı cover single çalışması EU Medya etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!
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|23
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|13
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|13
|13
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|13
|13
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|14
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|13
|8
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|13
|7
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|O
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|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
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|17
|29
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|29
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|17
|29
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|17
|29
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|17
|28
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|27
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|17
|27
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|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
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|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
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|17
|12
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|12
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|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
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|30
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|15
|29
|5. M. United
|14
|26
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|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
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|15
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|15
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|15
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|16
|15. Leeds United
|14
|15
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|15
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|15
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|13
|19. Southampton
|15
|12
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
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|35
|3. Real Sociedad
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|26
|4. Athletic Bilbao
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|24
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|14
|24
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|8. Rayo Vallecano
|14
|22
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|12
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