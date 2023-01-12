Mustafa Sandal ile Melis Sandal Nasıl Tanıştıklarını Anlattı! Hayranlarını Şok Etti

Mustafa Sandal , yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği, BloombergHT ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk oldu.

Yeni projelerini ve müzik hayatına başladığı yıllardaki heyecanını Fatih Altaylı'ya anlatan Mustafa Sandal'a, canlı yayında oğlu Yaman ve eşi Melis Sandal'dan doğumgünü pastası sürprizi geldi. Aynı gün doğumgünü olan Mustafa Sandal için stüdyoya gelen Melis Sandal ve oğlu Yaman Sandal, canlı yayın devam ederken stüdyoya girdiler. Sürpriz karşısında duygulanan Mustafa Sandal ve Fatih Altaylı, Yaman ve Melis Sandal'ı canlı yayına aldılar. Mustafa Sandal ve oğlu Yaman, ilk kez bir televizyonda programında biraraya geldiler.

"INSTAGRAM'DAN TANIŞMIŞLAR!"

Fatih Altaylı, Melis Sandal'a Mustafa Sandal ile nasıl tanıştıklarını sordu. Aşk hikayesini Melis Sandal şöyle anlattı: "Komik biraz. Benim evime çalışmak için bir kadın geldi, benim de oğlum o zaman 4 buçuk yaşındaydı. Referans istedim, Mustafa Sandal'ın adını verdi. Telefonu elimde ama, belki rahatsız olur diye aramadım. Arkadaşlarım vardı yanımda, arama dediler. Instagram'dan mesaj attım. Ben mesaj attığım dakika içinde cevap geldi. Çok resmi konuşuyoruz, sonra 'bu arada ufaklıkla da çok iyi anlaşır' diye mesaj yazdı... Anladım zaten Instagramı'mı kontrol etmiş. Sonuçta bir çocuğum var, evli miyim değil miyim, öyle bir bilgisi olmadığı için de rahat rahat da yazamıyor, anlayınca yalnız olduğumu 'bu fotoğraftaki gözler gerçekten senin gözlerin mi' dedi" ifadelerini kullandı.