Mustafa Sandal ile Eşi Melis Sandal'ın 7.5 Milyonluk Aracı Ortaya Çıktı

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ile Arnavutköy’deki Revma Balık’ta yemekteydi.

Spor giyimleriyle dikkat çeken çift, çıkışta sahilde yürüyüş yaptı. Bir saatlik yürüyüşün ardından geri dönen Sandal çifti, yeni aldıkları yaklaşık 7.5 milyon TL değerindeki Porsche Taycan’a bindi.