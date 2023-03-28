Flaş HaberRabia Soytürk'ten Eleştiri Açıklaması
Son Dakika
Mustafa Sandal ile Eşi Melis Sandal'ın 7.5 Milyonluk Aracı Ortaya Çıktı
Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle 2022'nin şubat ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Haziran 2022'de evlenmişti. Çiftin, milyonluk aracı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ile Arnavutköy’deki Revma Balık’ta yemekteydi.
Spor giyimleriyle dikkat çeken çift, çıkışta sahilde yürüyüş yaptı. Bir saatlik yürüyüşün ardından geri dönen Sandal çifti, yeni aldıkları yaklaşık 7.5 milyon TL değerindeki Porsche Taycan’a bindi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|27
|57
|2. Eyüpspor
|27
|53
|3. Rizespor
|26
|49
|4. Sakaryaspor
|27
|49
|5. Pendikspor
|26
|47
|6. Keçiörengücü
|27
|47
|7. Bodrumspor
|27
|42
|8. Manisa FK
|26
|42
|9. Boluspor
|26
|41
|10. Bandırmaspor
|26
|40
|11. Göztepe
|26
|38
|12. Tuzlaspor
|27
|28
|13. Erzurumspor
|26
|25
|14. Altay
|27
|25
|15. Adanaspor
|27
|25
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|26
|18
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13