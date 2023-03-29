Mustafa Sandal'dan Eşi Melis Sütşurup'a Büyük Destek

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçtiğimiz yaz ünlü sanatçı Mustafa Sandal ile nikâh masasına oturan Melis Sandal’ın yakın arkadaşı Dilara Yıldırım ile parfüm çıkarmak için kolları sıvadığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Yıldırım ile birlikte İtalya’daki kozmetik fuarını gezerek, markası için fikirler toplayan Melis Sandal’ın parfüm markası artık hazır.Bu arada Parfüm markasına “DiegoMel” adını veren ortakların neden bu ismi seçtiğini de merak ettim. Meğer markanın isim babası Mustafa Sandal’mış!

Türkiye’yi yurt dışında temsil edecek markanın ismi için eşinin adından ilhamla “DiegoMel” seçen Sandal, bu tercihiyle turnayı tam gözünden vurmuş belli ki! Çünkü henüz üretim aşamasındayken 12 ülkeyle satış anlaşması yapmışlar bile. 88 takımyıldız isimlerinden oluşan 4 farklı kokunun ismini de Mustafa Sandal bulmuş bu arada.