Mustafa Mert Koç'tan Estetik Açıklaması

Mustafa Mert Koç, burnuna estetik yaptırdığı iddialarına açıklık getirdi. Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın başrolünü paylaştığı 'Bir Peri Masalı' dizisinin son bölümünde burnunda bandajla ekrana gelen oyuncunun, estetik yaptırdığı iddiaları çıkmıştı.

Dizide Taro Emir Tekin'le kavga sahnesinde burnunun kırıldığını açıklayan Koç, "Taro ile dövüş sahnesinde yumruk geldi burnuma, dört yerimden kırıldı. Kaza bu olabilir, yarın bu bandı çıkaracağım. He iş devam ederken estetik yaptırdım, ben de gerizekalıyım" dedi.

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu, sosyal medya fenomeni.1994, İstanbul doğumlu. Atılım Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ayrıca Los Angeles’da oyunculuk eğitimleri aldı.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Mustafa Mert Koç, Oyunculuğa 2014 yılında Kolpaçino adlı sinema filminde rol alarak başladı. 2018’de ATV ekranlarına gelen Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterini, 2019 yılında rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Diziler:

Benim Adım Melek (Ömer, 2019)

Şahin Tepesi (Cem, 2018)

Yeter (Mert, 2016)

Hayat Bazen Tatlıdır (Onur, 2016)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Organik Aşk (Bülent, 2017)

Ketenpere (Trafik Polisi, 2017)

Kolpaçino (Kral, 2014)