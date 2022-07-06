Mustafa Ceceli’nin üçlüsü

Sözü-müziği Doğanay Karadeniz’e, düzenlemesi başarılı sanatçı Mustafa Ceceli’ye ait olan parça ilk yayınlandığı andan itibaren sosyal medya ve dijital mecralarda 12 saatte 1 Milyon kez izlenerek trendlere girdi.

Bu yoğun ilgiden dolayı oldukça mutlu olan üçlü, şarkının trend olmasında Mustafa Ceceli’nin sihirli dokunuşlarının da etkisi olduğunu ekleyerek sanatçıya teşekkürlerini ilettiler.