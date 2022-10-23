Toplumsal mesajlara dikkat verdiğini söyleyen Mustafa Ceceli,” Toplumumuz bir bütün bu bütün içerisinde her biri çok değerli ve kıymetli. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, görüyorsunuz dünyayı, toplumlar birbirine girmiş durumda. Savaşlar kol geziyor. Hangi çağdayız hangi asırdayız her gün yeni bir kare habere uyanıyoruz. Bizde toplum olarak birlik olduğumuz zaman dipdiri durabilen bir toplumuz. Bizde sanatçılar olarak şarkılarımızla yaptığımız bazı çalışmalarla bunu öne götürmeye çalışıyoruz. Bütün sanatçı arkadaşlarımızın da aynı sağduyuda olduğuna eminim. Sazla sözle biz bunu yapıyoruz ama nice meslek grupları da aynı şekilde aynı özveriyi gösteriyor” dedi.





"AİLENİZİN DÜETİSYENİ"

Yeni çıkan sanatçılara verdiği destekle adından söz ettiren Mustafa Ceceli,” Bana ailenizin düetisyeni diyorlar. Birisi dün şey yazmış, Mustafa Ceceli’nin sağlığından şüphe ediyorum, iki aydır yeni şarkı çıkarmadı diye. Tabi altmış gün çok uzun süre biz kırk günde bir şarkı yapıyorduk. Arkadaşlarımız aslında kendisini ispatlamış insanalar ama birlikten kuvvet doğar prensibiyle biz bu yıl altı tane düet şarkı yaptık ve şu an kendi yollarına devam ediyorlar, solist olarak. Bundan yana çok mutluyum. Bize de gençlerle kaynaştırma fırsatı veriyor, bu çalışmalar. Bende kendimi yenilenmiş oluyorum. Onlarda bambaşka bir kapıdan geçmiş oluyorlar. Onların başarılarıyla da ben gurur duyuyorum” dedi.





"KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEYEBİLİYORUM"

Kürtçe pop okuyabilen tek sanatçı olduğunu söyleyen Ceceli,” Popçular içerisinde evet sanırım daha önce hiç denk gelmedim. Bu ilk Ağrı’da olmuştu. repartuvarımda iki şarkı denemek istiyorum derken çokta güzel bir reaksiyon aldı. Bunun peşine hep gittiğim doğu illerinde mutlaka Kürtçe şarkılara yer verdim. İnsanlarında çok güzel geri dönüş verdiğini gördüm” dedi.