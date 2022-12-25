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Murat Yıldırım Kızını Paylaştı
Geçtiğimiz ekim ayında baba olan Murat Yıldırım, eşi Imane Elbani ve kızı Miray'la fotoğrafını paylaştı. Oyuncu ve eşinin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz ekim ayında baba olan Murat Yıldırım, eşi Imane Elbani ve kızı Miray'la fotoğrafını paylaştı.
Son olarak Teşkilat dizisinde oynayan oyuncu, aile karesini Instagram'dan yayınladı. Aynı kareyi Elbani de sayfasına taşıdı. Yıldırım, "Hayalimin ötesi... Altıncı yıl dönümüz kutlu olsun. Sen benim neşem ve mutluluğumsun" dedi.
Elbani ise "Murat ben özel ve çok şanslı bir kadınım. Hayatımızda inanılmaz, harika, nazik, koca yürekli bir koca var" diye yazdı.
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