Murat Kekilli’den 'Bülent Ersoy' gafı

Hüyük Meydanında düzenlenen Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali'nin konser programında sahneye çıkan Murat Kekilli, hayranlarını coşturdu.

Kekilli, vefat etmiş bazı ünlü sanatçıların sahnede taklidini yaptı. Kekilli, hayatta olan Bülent Ersoy'u da taklit etmek istedi.

Kekilli, "Ama Kara Gözlüm'ü rahmetli Bülent Ersoy nasıl okuyacaktı böyle, o da enteresan" sözlerinin ardından yaptığı gafın farkına vararak yüzündeki ifadeyi değiştirip, kollarını açıp gözlerini kapatarak, iki kez "pardon" diyerek hem hayatta olan ünlü sanatçıdan hem de hayranlarından özür diledi.

Kekilli, Bülent Ersoy'un taklidini ise yaptığı gafı düzelttikten sonra vokalistine yaptırdı. Kekilli, Kara Gözlüm parçasını Barış Manço'nun ağzından da seslendirerek taklit yaparken, Ege ve Trakya şiveleriyle de seslendirdi.

