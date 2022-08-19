Murat Kekilli: Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı Söylerim

Gazeteci Arif Hür, Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını bestelemesi ve seslendirmesi muhtemel kişileri köşesine taşıdı. Hür, "Cumhuriyet'in yüzüncü yıl marşını seslendirmesi hususunda Tarkan, Kıraç, Haluk Levent ve Kenan Doğulu'nun adı kulislerde dolaşıyor" dedi.

Sosyal medyada polemik konusu olan gelişme sonrası ilk açıklama şarkıcı Murat Kekilli'den geldi.

Murat Kekilli, önceki gün Giresun'da düzenlenen "Fındık Festivali"nde sahne aldı.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Kekilli, "Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine yapılması planlanan 100. yıl marşı için size teklif gelse söyler misiniz?" sorusunu yanıtladı.

"VATAN AŞKININ BEDELİ YOKTUR"

Kekilli, "Tek bir şartım olur; para önermezlerse eğer... Çünkü vatan, millet aşkının bedeli yoktur. Ancak o şekilde kabul edebilirim." dedi.

Murat Kekilli, geçtiğimiz haftalarda bir halk konseri sırasında yaptığı Bülent Ersoy gafının hatırlatılması üzerine, "Bülent Hanım'ı çok seviyorum. 'Diva'mızı seviyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz." demekle yetindi.

MURAT KEKİLLİ KİMDİR?

Murat Kekilli 18 Nisan 1968, Adana doğumlu, Türk şarkıcı.

18 Nisan 1968 yılında Adana'da doğan Murat Kekilli; İlk, orta ve lise eğitimini de Adana'da tamamladı. Kocavezir Mahallesi'nde oturan ailesinin fakir olması nedeniyle tatillerde, Adana ve Ceyhan'da karpuz tarlalarında çalışmıştır. Adana'da gençlik sarayının müdürü ile tanışıp, onun yanına gidip gelirken orada piyano çalan bir arkadaşını görür ve hayran olur ve müzik hayatına ilk piyano ile başlar. 1989 yılında vatani görevi için askere gider, 1991 yılında askerden döner ve yaşantısına faal olarak başlar.

1992 - 1993 yıllarında Adana Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanır; fakat, bir yıl kadar devam edip ayrılır. 1994'te İstanbul'a gelir bir grupta çalışır ve ilk grubunu Kilikyalılar'ı kurar. 1996 yılında ise Yolcular grubu ile çalışır ve Eşek Gözlüm albümünü çıkartır. Bu albümün istenilen yere gelmediği düşünülerek Ferdifon Müzik firması ile yollarını ayırır. Daha sonra Boğaziçi Müzik ile anlaşır ve 1999 yılında Bu Akşam Ölürüm ismindeki albümünü çıkartır. Bu albüm çok büyük bir patlama oluşturur. Öyle ki şarkının bireylerde intihar etkisi yarattığı söylenmiştir. Bu yüzden Reha Muhtar canlı yayında Kekilli'yi eleştiren sözler sarf etmiştir. 2002 Yılının Şubat ayında Boğaziçi Müzik ile Yedialtı adlı albümü çıkarır. Ardından yine 2004'te Boğaziçi Müzik ile Avara albümünü çıkarır. 2006 yılında Boğaziçi Müzik ile Bir Ahir Zaman adlı albümü çıkarır. Uzun bir aradan sonra 2010 yılında Boğaziçi Müzik ile Kalbimdeki Darp albümünü çıkarmıştır. Albüm de tek parçaya klip çekilmiştir. Murat Kekilli'nin yeni albümü Gümüş Teller 2013 yılında piyasaya sürülmüştür.

Diskografi

Albümleri

1996: Vay Be! Eşek Gözlüm

1999: Bu Akşam Ölürüm

2002: Yedialtı

2004: Avara

2006: Bir Ahir Zaman

2010: Kalbimdeki Darp

2013: Gümüş Teller

Single'ları

2016: "Yeni Bir Nefes"

2019: "Salını Salını" (Serkan Yıldız ile)

Oynadığı diziler

Dengi Dengine - Seyfi (2019)