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Murat Evgin’den İspanyolca Yeni Yıl Şarkısı
Murat Evgin, İspanyol ve Latin hayranları için İspanyolca yeni yıl şarkısı hazırladı.
Yazdığı şarkılar ve dizi müzikleriyle İspanya'da ve Latin Amerika’da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Evgin, İspanyol ve Latin hayranları için İspanyolca yeni yıl şarkısı yayımladı.
Sözü, müziği ve düzenlemesi Murat Evgin’e ait olan “Feliz Navidad a Todos” (Hepinize Mutlu Noeller) isimli single’ın mix ve mastering’ini Murat Yelken yaptı.
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