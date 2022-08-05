Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur açıklaması!

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç 2015 yılında Adile Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çift, ilişkilerine mutlu mesut devam ederken, Çeşme'de yaşadıkları tartışma evliliklerindeki en büyük kırılmalardan biri oldu.



İddialara göre tartışma sonrası evden çıkan Murat, yakın dostu Eser Yenenler'i aradı. Yenenler, yakın dostunun sakinleşmesi için evine davet ettikten sonra kız arkadaşlarını da eve çağırdı.

Yine iddialara göre; Merve, bu ev buluşmasının ardından adeta çılgına döndü. Dedikodular bir şekilde dolaşırken 2017 yılında Merve ve Murat verdikleri boşanma kararıyla evliliklerini sonlandırdı.

Popçu Murat Dalkılıç, “Merve Boluğur, şimdilerde Murat Dalkılıç yüzünden psikolojisinin bozulduğu algısıyla öne çıkıyor” ve bu tarz haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Murat Dalkılıç’ın o açıklaması:



