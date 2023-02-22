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Murat Dalkılıç Ve Danla Bilic Deprem İçin Buluştu
Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından ünlüler de seferber oldu. Etiler’de bir mekanda sosyal medya fenomenleri Ala Tokel ve Danla Bilic ile buluşan şarkıcı Murat Dalkılıç, depremzedeler için bir proje hazırladıklarını söyledi.
Şarkıcı Murat Dalkılıç, Ala Tokel ve Damla Bilic önceki akşam Etiler Beca isimli mekanda bir araya geldi. Yaşanan deprem felaketi için bir proje hazırlığında olan Dalkılıç, Tokel ve Bilic, mekan çıkışında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.
Deprem felaketi için Danla Bilic ve Ala Tokel ile bir proje hazırlığında olduklarını söyleyen Murat Dalkılıç, “Ne yapabileceğimiz ile alakalı bir araya gelelim istedik" dedi.
"SEKTÖRÜN AYNI HIZLA DEVAM ETMESİ LAZIM"
Ünlü şarkıcı, "Herkes elinden geleni yapıyor ama sürdürülebilirliğin olması için sektörün aynı hızla devam etmesi lazım. Ülkemize çok geçmiş olsun” açıklamasını yaptı.
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