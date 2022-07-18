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Murat Boz'dan Flaş Tuba Büyüküstün Açıklaması

Dijital bir platform için çekilen "Another Self" dizisinde başrolü paylaşan Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Boz'dan iddialara cevap geldi. İşte detaylar...

Magazin 18.07.2022, 11:00 18.07.2022, 13:02 arif hür
Murat Boz'dan Flaş Tuba Büyüküstün Açıklaması

Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası yeniden gündeme geldi. Şarkıcının, oyuncunun oturduğu Anadolu Yakası'na taşınması kafaları iyice karıştırdı. Boz'un, Büyüküstün ile daha çok zaman geçirmek için taşındığı iddia edildi.

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Murat Boz, "Tuba Büyüküstün ile aranızda bir şey var mı?" sorusuna yanıt verdi.

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"TUBA İLE ARKADAŞIZ"

Boz, "Öyle bir şey yok. Biz diziyle birlikte tanıştık arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlar gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hala da bir vesilesi ile buluşup görüşüyoruz. Tuba ile arkadaşız." ifadelerini kullandı.

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MURAT BOZ KİMDİR?
Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı. 

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı. 

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır. Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?
Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrolde yer aldı, büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırdı. 2006 yılında Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı.

Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ÖZEL HAYATI

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'de kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi.Çiftin evlilikler 5 Haziran 2017'de sona erdi. Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadı.

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