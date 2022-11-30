Murat Boz, Ayça Ayşin Turan İçin Bakın Ne Yaptı!

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’un dizi setinde başlayan aşkları, bir yılın sonunda, iki ay önce bitmişti. Alp Navruz’un, sevgilisini aldattığı iddia edilmişti.

Aşk acısı bile çekmeyen Ayça Ayşin Turan, Murat Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

SAÇ EKTİRDİ

Yıllardır protez saç kullanan Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Hollanda, Amsterdam’a gidip özel bir klinikte saç ektirmişti.

"SAÇ EKTİRSEN DAHA RAHAT OLUR"

Popçuyu, “Protezle uğraşma, saç ektirsen daha rahat olur.” diyerek Ayça Ayşin Turan’ın ikna ettiği öğrenildi. (Posta)

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır. Boz'un şu sıralar Ayça Ayşin Turan ile birlikte olduğu konuşuluyor.