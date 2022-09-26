Murat Başoğlu'nun Yeğeni Burcu Başoğlu Ortaya Çıktı!

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle tartışma yaratan Murat Başoğlu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Yeğen Burcu Başoğlu da aynı şekilde boşandıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadı.

'ESTETİK YAPTIRDI' İDDİASI

Burcu Başoğlu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Beyaz Magazin'in iddiasına göre; Burcu Başoğlu tanınmamak için çeşitli estetik operasyonlar geçirdi ve bambaşka bir görünüme kavuştu.

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, (d. 28 Mayıs 1968, İzmir) Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamı.

1993 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Başoğlu, Şebnem Dönmez'le birlikte sunduğu Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanındı. Daha sonra çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. Reklamcılık yanında ve tasarım ürünler üzerine şirketini işletmektedir."Benzemez Kimse Sana" programının 3 defa sunuculuğunu yapmıştır. 2015 yılında Çilek Kokusu adlı dizide rol almıştır.

2017 yılında öz yeğeni ile ensest ilişki yaşadığının ortaya çıkması magazin basınında ve Türkiye'de bomba etkisi yarattı, uzun bir süre konuşuldu.[5] Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında ''hayasızca davranmak'' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bu olaylar sonucunda 2017 yılında eşi Hande Bermek ile boşandı. Skandalın ardından hiçbir yapımda yer almadı ve kariyeri sona erdi.