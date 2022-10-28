Müjdeli Haberi Böyle Verdi

Rıfat Baltaoğlu koleksiyonuna geldiklerini söyleyen Kenan Doğulu, "Kendisi ofisine Atatürk portresi asmak istiyordu. Onun için çizmeye başladı. Biz de ona 'bunları çoğalt bize de çiz' dedik ve böyle bir sergi oluşturdu" dedi.

"ALBÜM İÇİN AZ KALDI"

Geçtiğimiz aylarda Beren Saat, kendisine bir albüm hazırlığı içinde olduklarını söylemişti.

Albüm soruları üzerine konuşan oyuncu, "Kenan'ın konser takvimi biraz rahatlıyor. Biz de New York'da filmimizin çekimlerini bitirdik. Albüm için az kaldı diyebilirim ancak tam tarih veremiyorum" diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

"ÇOK TATLI BİR FİLM OLUYOR"

Uzun bir aradan sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile tekrardan başrolü paylaşacağı bir projeye dahil olan Saat, "Çekimlerimizi tamamladık. Çok tatlı bir film oluyor. Uzun zamandır oynadığım karakterlerde hiç bu kadar keyif almamıştım" diyerek çok güzel bir proje olacağının müjdesini verdi.

Beren Saat, "Kıvanç Tatlıtuğ ile Aşk-ı Memnu dizisinin ardından tekrardan bir araya gelmek nasıl bir duyguydu?" sorusuna "Bunları sonra konuşuruz" yanıtını verdi.

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984'de Ankara'da dünyaya geldi. Türk sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Başkent Üniversitesi'ne gittiği dönemde katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı.

Aşk-ı Memnu dizisiyle yıldızı parladı. 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile evlendi.

KENAN DOĞULU KİMDİR?

Kenan Doğulu, 31 Mayıs 1974 tarihinde Yurdaer ve Serpil Doğulu çiftinin ortanca çocuğu olarak İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi. Aslen Gazianteplidir. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Ozan Doğulu ve moda-tasarım ile ilgilenen kız kardeşi Canan Doğulu'yla beraber üç kardeştir. Doğulu, 2014 yılında oyuncu Beren Saat ile evlendi.