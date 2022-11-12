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Müjdeli Haber Geldi!

Son olarak Destan adlı dizide Akkız'ı canlandıran Ebru Şahin'in yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Magazin 12.11.2022, 16:37 12.11.2022, 16:37 arif hür
Müjdeli Haber Geldi!

Ebru Şahin’in “Hercai” dizisiyle başlayan kariyerindeki yükselişi “Destan” dizisiyle devam etmişti.

Bozdağ Film’in çektiği dönem diziside başarılı bir performans sergileyen Şahin’in projenin geçen aylarda final yapmasının ardından neler yapacağı merak konusu olmuştu.

Temmuz ayında Cedi Osman’la hayatını birleştiren Şahin’in yeni adresi belli oldu.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin yeni bir dizi ile anlaştı. Anlaşması gereği OGM yapımlarından birinde rol alacak ve dizi Star TV’de ekrana gelecek.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin son olarak Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi.

EBRU ŞAHİN ÖZEL HAYATI

Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022'de basketbolcu Cedi Osman ile evlendi.

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