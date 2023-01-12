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Müjde Kızılkan Avrupa Turnesine Çıkıyor
Müjde Kızılkan geçtiğimiz akşam Westport Wyhndam Kalamış'da sahneye çıktı.
Benzersiz göz makyajıyla merakları üzerinde toplayan Müjde Kızılkan geçtiğimiz akşam Westport Wyhndam Kalamış'da sahne aldı.
Programına “Ego” şarkısıyla başlayan Kızılkan, bu şarkıya başka bir şarkıcı arkadaşının ilham olduğunu, ancak ismini şimdilik saklı tuttuğunu açıklayarak merakları üzerine topladı. 2022 yılında birçok projeye imza atan Kızılkan, 2023 yılında Türkiye’nin farklı yerlerinde dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanan sanatçı, “Bu sene sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da varım” dedi.
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