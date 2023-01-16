Müjdat Gezen 70. Sanat Yılını Kutladı! Belgeseli Öğrencilerini Ağlattı 

Müjdat Gezen'in eski öğrencisi oyuncu İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı törene, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eşi, İş adamı Rahmi Koç, oyuncular Haldun Dormen, Demet Akbağ, Mustafa Alabora, Şebnem Bozoklu, Şevket Çoruh, Nevra Serezli, Ezgi Mola, Birce Akalay, Nükhet Duru, İlker Ayrık, Fatih Ürek, Yonca Evcimik, Zuhal Olcay, Betül Cüreklibatır, Kaan Cüreklibatır ile birlikte Gezen'in kızı Elif Gezen, eşi Leyla Turgut ve daha bir çok tanınmış isimle birlikte dostları ve sevenleri katıldı.

Etkinlik, yönetmenliğini Gökmen Ulu'nun yaptığı, Gezen'in hayatını anlatan belgesel filmle başladı. Belgeselde yer alan Yeşilçam dönemine ait görüntüler, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Kızı Elif Gezen tarafından davet edilen Müjdat Gezen, alkışlarla sahneye geldi. Gezen sahnede jübile konuşması yaptı.

Müjdat Gezen, "Hani bir kaydırak vardır ya çocuk parklarında, küçük çocuklar o merdivenleri dakikalarca çıkar, sonra o kaydıraktan bir iner, bir iki saniyede biter. Ben o kaydırağın tam başındaki adamım şimdi. Oradan inişe böyle hızla geçiyorsun. Yoruldum, dinleneyim. Öğrencilerimle oyun koyarım sahneye, onlar oynarlar. Ben seyrederim, yazarım, onlar oynarlar ama, artık sahneye çıkacak gibi hissetmiyorum kendimi. Bu gece kızımla beraber en son oynadığımız oyun, baba-kızdan bir bölüm oynuyoruz. Sonra hadi bana eyvallah. Ustalara, bana emeği geçen herkese, bu halka çok teşekkür ediyorum. Bu zor bir meslek, çileli bir meslek. Çilesini de çektik, sefasını da sürdük. Şimdi artık dinlenme zamanı. Gün gelir bir dizide oynarız, bir şey yaparız ufak ufak. Ama bu yorgunlukla biraz da dinlenmek istiyorum" dedi. Gezen jübile yaptığını da açıkladı.

Gezen'in gecesine katılan ünlü isimler ve oyuncu öğrencileri Baba dedikleri Gezen hakkında konuştu.

AĞLAMAKTAN GÖZLERİ ŞİŞTİ

Belgesel sırasında gözyaşlarına hakim olamayıp elinden Kağıt mendili düşürmeyen Ezgi Mola ''Lütfen burada güzel şeylerden bahsedelim biraz evvel içeride izlediğimiz Belgeseli bütün Türkiye izlemeli ağlamaktan mahvoldum Dünyanın en güzel şeyini izledik duygularım sel oldu aktı iyi ki Müjdat Gezen diye biri var iyi ki hocam olmuş Belgeselde onu anlatırken de göz yaşlarıma hakim olamamıştım çünkü Öğrenci yıllarımda cebimde yol parası olmadığı zaman Müjdat Gezen Sanat Merkezinin sahne Perdesini indirip sarılıp bir kenara yatardım ben bu günlerimi hiç unutmadım '' dedi.

BELGESELİ AĞLAYA AĞLAYA İZLEDİK

Gezen'in öğrencisi de olan oyuncu Demet Akbağ, "Yetiştirdiği pek çok öğrenci, bildiğim, bilmediğim, hepimiz bir an geçmişe gittik. Muhteşem bir sanat geçmişi var Müjdat Gezen'in, insanlığı, dostluğu, ağabeyliği, babalığıyla. Belgeseli de ağlaya ağlaya izledik burada. Ben de bir dönem öğrencisi olduğum için ve aynı sahneyi de paylaştığım için çok şanslı sayıyorum kendimi" dedi.Akbağ ayaklarının ağrıması sonucu geceyi erken terk etti.

''DUYGU DOLU SAATLER YAŞADIK''

Usta oyuncu Şevket Çoruh ''İnanılmaz bir Belgesel seyrettik Hepimiz muhteşem hikayelerle dolu Öğrenci arkadaşlarımızı seyrettik Duygu dolu saatler yaşadık Müjdat babaya hayranlığımız bu yaşımızda bile devam ediyor Bizim için çok hüzünlü ama beraber yaşadığımız hikayeler çok da mutlu edici bir durum birazdan 2 ci bölümü seyredicez ''dedi.

''İLK ÖĞRENCİLİK HEYECANIMI BUGÜN BURADA YAŞIYORUM”

Tiyatro sanatçısı Zuhal Topal '' Ben uzun bir zamandır Tiyatro sahnesine çıkamıyorum Müjdat hoca bizim için çok değerli çok kıymetlidir Babam gibi dir hepimizin babası o çünkü Ülkemize kattığı hem sanatçılar hem okulu hem eğitmen olarak bir Baba gibi hep yanımızda oldu Bu akşam burada olduğum için çok mutluyum Müjdat hoca müthiş bir şey yaptı herkesi ücretsiz okuttu Binlerce öğrenciyi titiz bir sınavdan geçtik 3 aşamalı 500 kişi girmişti o zaman yaş da 19 bir de heyecan kıymetli isimler Allah rahmet eylesin Savaş Dinçer, Engin Cezar kaybettiklerimiz Füsun Demirel, Mustafa Alaboralar o kadar kıymetlidir ki öğretmenlerimiz şimdi çoğu hayatta değil Hayatta olanlara sevgiler saygılar üzerimizde çok emekleri var O zamanki heyecanın aynısını bugün burada yaşıyorum aynı heyecan Biraz evvel kulise gittim kendisini gördüm o kadar heyecanlı ki size anlatamam hala aynı heyecanı yaşıyor oda inanın gözlerim doldu Onun okulunda okumaktan ve onun öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum lütfen kıymetini bilelim ''dedi.

''MÜJDAT MEMLEKETE VE SAHNEYE ÇOK ÖNEMLİ''

İş adamı Rahmi Koç, "Her zaman takdir ettiğimiz büyük sanatkarın, memlekete ve sahneye çok önemli faydaları oldu. 70 yıl dile kolay, kendisini huzurunuzda tebrik ediyorum" dedi.

''70'NCİ YILINI CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM''

Tiyatrocu Haldun Dormen, "Okulunda bir süre ders vermiştim, daha çok beraber çalışma fırsatımız olsun isterdim. Bir iki filmini yönetmiştim. Çok sevdiğim, saydığım bir insan, 70'nci sanat yılını kutlamak bana büyük bir mutluluk verdi" diye konuştu.

''BURASI O KONUNUN YERİ DEĞİL''

Rahmetli Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır '' Gerçekten 70 yıl bir ömür Benim çocukluğum iyiliği doğruyu ilk ondan gördüm onun oyunlarında gördüm ne mutlu ona O yaş aldıkça biz de yaş alıyoruz onun eserleriyle zenginleşip güçleniyoruz ne mutlu bize''dedi. Kaan bey sizin de bir miras olayınız oldu bunun aslı astarı var mı böyle bir şey oldu mu çıkan haberler doğru mu sorusuna? sinirlenen Cüreklibatır '' Burası bunun yeri değil sormayın başka soru sormayın onunla ilgili konuşmuyoruz onunla ilgili yer burası değil '' dedi.

''MÜJDAT BABAM CEBİME PARA KOYARDI''

Müjdat Gezen'in 70 yıl kutlamasını sahnede sunan öğrencisi İlker Ayrık sahnede '' Çok üzgünüm şimdi arka taraf da kulisten geliyorum Ben kendisine söyledim ve Jubile sini kabul etmiyorum O benim babam ben onun öğrencisiyken kücücüktüm ben çok küçükken Babamı kaybettim bana o babalık yaptı Okuldan mezun oldum yıllar sonra Kız istemek için çaldım kapısını benim Babam sensin şimdi bir babalık daha yap bana kız istemeye gidiyoruz dedim Zaten beni çok severdi hiç kırmadan hadi gidelim dedi.Eşimin kapısında Baba şimdi perde açılıyor dedim oda bana evlat yanlışsın Perde kapanıyor dedi. Şimdi buraya oğullarımı davet etmek istiyorum O kapanan perdenin portrelerini'' diyerek Babam dediği Müjdat Gezen'le olan anısını anlattı. İlker Ayrık şu kelimeleri de ekleyerek ''Cebimde param olmazdı eve gitmeye yol parası bulamazdım Müjdat babam cebime para koyardı işte babalık '' diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

'' AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM ''

Güzel oyuncu Birce Akalay 'Müjdat hoca benim için çok kıymetli aslında onu anlatmak bana düşmez çok genç çok küçük kalıyorum ben daha yeni dahil oldum onun çok geniş kapsamlı hikayesine Geleneksel Türk Halk Tiyatrosunun mihenk taşıdır. Bunları söylemek bana düşmez ama Türkiye Cumhuriyeti'nde halkla bu kadar iç içe büyük gönül bağı olan nadide insandır çok kıymetlidir bugün burada olmanın gururunu mutluluğunu yaşıyorum Az önce kulise girdim gözlerim doldu Hocam her zamanki gibi çok rahattı ben kendimi zor tuttum az daha ağlayacaktım o yüzden bu akşamı hayatım boyunca hiç unutmicam'' dedi.

''ALLAH MÜJDATI TATLI YARATMIŞ''

Yılların ses sanatçısı Nükhet Duru ise Gezen için duygularını şöyle dile getirdi.'' Müjdat hoca olmadan önce Dostum abim arkadaşım ve yaşam biçiminden hikayelerinden feyz aldığım bi insan aynı zamanda da Dünyanın en matrak adamı her şeyi güzel hal hamur edip sunar ki tadına doyamazsınız Allahtan tatlı gelmiş bir adam ben 15 yaşındaydım 50 sene önce Gazino kulisinde gazinoda çalışıyordu Müjdat, Zeki Müren altındaki tek komedi programını yapardı ben onunla orada tanıştım o yüzden önce benim için Abi sonra dost sonra hoca onun 70'nci yılını canı gönülden kutluyorum Türkiye’nin 100'ncü Cumhuriyet yılında 50'nci sanat yılımı kutlayacağım dayanıklı bir Cumhuriyet kızı olarak kutlamak istiyorum'' dedi.

