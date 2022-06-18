'Mührü Musallat-Perihan' vizyonda!

Bir şeytan çıkarma ayini esnasında hayatını kaybeden Perihan'ın ölümünü araştırmaya gelen sosyoloji öğrencilerinin başlarına gelen spritüel olayları konu alan 'Mührü Musallat-Perihan' adlı filmin galası, çekimlerin gerçekleştirildiği Hendek'te yapıldı.

Senaryosunu Tolga Aydın ve Bulut Tar'ın yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Ercan Özdal, Sena Yıldız, Mehmet Güneş, Selahattin Taşdöğen, Ebru Şahin ve Nilüfer Aydan yer alıyor.

Üçüncü Dünya ve Arınma Seansı filmlerinin yönetmeni Metin Kuru'nun yönetmenliğini yaptığı film Ağustos ayında Ortadoğu ve Almanya'da da gösterime girecek.