Müge Boz ile Caner Erdeniz'in Bakıcı Açıklaması

Caner Erdeniz ve Müge Boz çifti, Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Arkadaşlarıyla yemeğe geldiklerini söyleyen çift, "Bir an önce kızımızın yanına gitmek için erken çıktık. Bu gün babaannesine bıraktık” dedi. Bakıcı soruları hakkında da konuşan çift, "Biz bakıcı tercih etmiyoruz. Akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı geliyor. Bugüne kadar da böyle geldi, böyle de gidiyor. Her ailenin farklı bir dinamiği var. İş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince biz ilgilenmek istiyoruz. Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz. Çekirdek ailemizle mutluyuz" diyerek bakıcı istemediklerini belirttiler. İkilinin, 3.5 yaşında Vina adında kızı bulunuyor.