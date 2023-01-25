Son Dakika
Müge Boz ile Caner Erdeniz'in Bakıcı Açıklaması
Ünlü oyuncu Müge Boz ile ünlü basketbolcu Caner Erdeniz, Etiler'deydi. 3.5 yaşında Vina adında kızları bulunan çift, bakıcıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
Caner Erdeniz ve Müge Boz çifti, Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.
Arkadaşlarıyla yemeğe geldiklerini söyleyen çift, "Bir an önce kızımızın yanına gitmek için erken çıktık. Bu gün babaannesine bıraktık” dedi. Bakıcı soruları hakkında da konuşan çift, "Biz bakıcı tercih etmiyoruz. Akrabalarımıza bırakmak daha mantıklı geliyor. Bugüne kadar da böyle geldi, böyle de gidiyor. Her ailenin farklı bir dinamiği var. İş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince biz ilgilenmek istiyoruz. Evde ekstra tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz. Çekirdek ailemizle mutluyuz" diyerek bakıcı istemediklerini belirttiler. İkilinin, 3.5 yaşında Vina adında kızı bulunuyor.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|19
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Valencia
|17
|20
|13. Espanyol
|18
|20
|14. Almeria
|18
|19
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6