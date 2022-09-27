Müge Anlı'da Aranıyordu... Lina'nın Ölümü Sonrası Şok Gerçekler!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melissa ve Abdurrahman çifti, eşinden boşanmış olan Melissa'ya zorla fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 ve 3 yaşlarınıdaki iki kızlarını arıyorlardı. Melissa ve Abdurrahman'a dün acı haber ulaştı.

Ayladır kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina, işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu. Kan donduran vahşetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, cesedi teşhis eden babaannenin alattıkları kan dondurdu.

Lina'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edilirken, babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina’ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı. Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaannenin anlattıkları kan dondurdu:

"HER YERİ KAPKARA OLMUŞ"

“Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var. Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa’yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı.”

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.

Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Soruşturma kapsamında 3 kişi yakalandı.

O bebeğin kimliği herkesi bir kez daha yıktı. O ceset, Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın aylardır aradıkları kayıp kızları Lina'nın cansız bedeniydi.

Genç kadına fuhuş yaptırmak için alıkonulan çocuklardan 1.5 yaşındaki Naime de canlı yayına telefonla katılan bir kadının evinde bulunmuştu.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

MÜGE ANLI KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ?

Müge Anlı evlidir. 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.

Müge Anlı, 2022'nin yaz aylarında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.