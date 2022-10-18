Müge Anlı'ya Damga Vurmuştu! 'Japon Gelin' Hakkında Flaş Gelişme
Gaziantep'li Mehmet Akif Turuşkan ile evlenmeye karar veren Japon Yumiko, 4 milyon 300 bin Japon Yeni dolandırıldığını öne sürerek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Sosyal medyaya damga vuran 'Japon Gelin' ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
3 yıl önce Japonya'dan Türkiye'ye gelen Yumiko Sakagami (47), âşık olduğu Mehmet Akif Turuşkan (26) ile nişanlandı. Turuşkan'ın evlilik vaadiyle kendisini 4 milyon 300 bin yen dolandırdığını, ardından da terk ettiğini ileri süren Japon kadın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
"SAYGINLIĞIMI KAYBETTİM"
Programında, "Hem mağdur oldum hem saygınlığımı kaybettim. Sizin ününüz Japonya'ya kadar uzanıyor. Bana ancak siz yardım edersiniz" ifadelerini kullandı.
Gaziantepli Mehmet Akif Turuşkan tarafından dolandırıldığını söyleyen Japon Sakagami Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi.
PARALARINI GERİ ALDI
Genç kadın Müge Anlı'da yardım istemesinin ardından paralarını geri aldı. Yumiko ayrıca Turuşkan'dan aile yadigarı olduğunu ifade ettiği elmasını da geri isteyerek gözyaşlarına boğuldu.
JAPON YUMİKO VE MEHMET AKİF TURUŞKAN OLAYI NEDİR?
Japon Yumiko tanıştığı Mehmet Akif Turuşkan ile tanışıp evlenmeye karar vererek, 2019 yılının Ekim ayında Japonya'dan Türkiye'ye geldi. Turuşkan ile nişanlanan genç kadın, nişanlasının sürekli borç istediğini söyledi. Turuşkan'a defalarca borç verdiğini anlatan Yumiko, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını ileri sürdü.
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