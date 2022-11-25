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Müge Anlı'nın Canlı Yayınında Şok Eden İtiraf!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Erdal Sakız cinayetinde yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Jandarmanın araştırmaları sonucu canlı yayına çıkan 11 kişi, programın sonunda gözaltına alındı. Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı Ersin Koç'un eşi Lale Koç ve kızından ise canlı yayında Erdal Sakız cinayetine ilişkin şaşırtan bir itiraf geldi. İşte detaylar...

Magazin 25.11.2022, 17:29 25.11.2022, 17:57 arif hür
Müge Anlı'nın Canlı Yayınında Şok Eden İtiraf!

Sakarya Karasu ilçesi, Kuru Dere Mahallesi'nde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ı bulmak için ailesi 18 Kasım'da Müge Anlı ile Tatlı Sert'e geldi. Ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Yayından birkaç gün sonra ise Erdal Sakız'ın ölü bulunduğu haberi geldi.

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Kaybolan Erdal Sakız, ormanlık alanda aracının içerisinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu.

Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen cesedin incelemeler sonucunda Erdal Sakız'a ait olduğu tespit edildi.

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DÜŞMAN GİBİYDİLER

Cinayetle ilgili Erdal Sakız'ın oğlu, yeğeni, sevgilisi eski eşi, tüccar arkadaşı ve birçok farklı isim şüphe altındaydı. Yayının ilerleyen günlerinde Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı Ersin Koç, şüpheleri Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay'ın üzerine çekti.

Baba-oğul'un arasının kötü olduğunu, çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlunun babasına, 'gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın bize bakmak zorundasın' diye çıkıştığını ve baba oğulun arasını kendisinin düzelttiğini söyledi.

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11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetle ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aralarında Erdal Sakız'ın tüccar arkadaşı olan Ersin Koç, eşi Lale Koç, oğulları Semih Koç, Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay ve yeğeni de gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yaptıkları çalışmalarda Erdal Sakız'ın cansız bedeninin bulunduğu alanda HTS ve araç GPS kayıtlarını inceledi.

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BULGULAR DELİLLENDİRİLDİ

Erdal Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç'un aracından gelen sinyallerin olay yerine yakınlığına olay gecesi yaşananlara dikkat çekti. Ersin Koç'a ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat timleri, Müge Anlı'nın yayınına çıkan 11 kişiyi programın sonunda gözaltına aldı.

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KATİL KENDİSİ VE OĞLU ÇIKTI

Cinayet hakkında günlerce Erdal'ın oğlunu ve sevgilisini suçlayan Ersin Koç gözaltına alındıktan sonra ilk itiraf önce kızından daha sonra da eşinden geldi.

Ersin Koç'un kızı Müge Anlı muhabirine "Babamın ismini vermek zorunda kaldım, annem ve abim kurtulur mu? Borcunu almaya gelmişti. Babamla tartıştılar, daha sonra babam ve abim silahla Erdal Sakız'ı vurdu" dedi.

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Daha sonra bir itiraf da Erdal Koç'un eşinden geldi. Olaya tanık olan Lale Koç'un "Erdal'ı kocam öldürdü." sözleriyle cinayeti doğruladı.

Erdal Koç'un eşi, borcumuz vardı onu almaya gelmişti, parayı verirken elimi tutup beni öpmeye çalıştı ben bağırınca eşim de tüfekle Erdal'ı vurdu.

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