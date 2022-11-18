Müge Anlı'dan Kaza Açıklaması

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı, bu kez canlı yayına geç çıkmasıyla gündeme geldi.

BEKLENMEDİK KAZA

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geç kalan ünlü sunucu, seyircilere konu ile ilgili açıklama yaptı. Programı beklenmedik bir kaza sebebiyle geç açmak durumunda kaldığını belirten Müge Anlı, yaşadıklarını anlattı.

Müge Anlı, yaptığı açıklamada "Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Canlı yayın hayatımda bir sel olduğunda geç kalmıştım, bir de şimdi geç kaldım" ifadelerini kullandı.

"DİKİŞ ATTIRIP GELDİM"

Sabah saatlerinde köpeği Lokum ile oynarken, onun dişinin dudağına geldiğini belirten Müge Anlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye... Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusuruma bakmayın..."

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

MÜGE ANLI KARİYERİ

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ?

Müge Anlı, 2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu. Müge Anlı, 2022'nin yaz aylarında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı ile evli olan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun İstanbul Asayiş Şube Müdürü olduğu biliniyor.