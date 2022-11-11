Müge Anlı'da Şok Eden Üçlü İlişki Gerçeği!

Öldürülen 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya’nın eski eşi Derya Yalçınkaya, Müge Anlı’nın programındaki itiraflarıyla gündem oldu.

Eski eşi Selim Yalçınkaya’nın kendisinden çoklu ilişki istediğini ifade eden Derya Yalçınkaya, “Ben evlendiğimden beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada ‘Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu” dedi.

MESAJLAR İFŞA OLDU!

Daha önceki programlarda eşiyle arasında geçen mesajlaşmalar ortaya çıkan Derya Yalçınkaya, mesajlara açıklık getirmek istediğini söyledi. Yalçınkaya, “Söyleyemedim ama artık benim üstüme yönelen bir şey var. Selim’in bana bu mesajları ayrıntısıyla yazdırmasının amacı kendisini tatmin etmesi aslında” dedi.

ÜÇLÜ İLİŞKİ İTİRAFI

Derya Yalçınkaya’nın, eşinin “çoklu ilişki” itirafını yanında oturan kadın yüzünü kapatarak izledi. Sözlerine devam eden Derya, “Benim bu mesajları atmamın nedeni, kendisi bana sürekli baskı yapıp, artık bunu normal bir şeye getirmişti kendini tatmin etmek için” şeklinde konuştu.

"SENİN KAFAN KIRIK MI?"

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Anlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü. Senin kafan kırık mı? Amacın ne?"