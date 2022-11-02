Müdavimi olduğu mekandan kovuldu!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; eski haberci Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’la ciddi bir velayet savaşının ortasında. Deniz Uğur’un vahim iddiaları kan donduracak nitelikte! Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığını söyleyerek, kızının geçici velayetini almıştı. Deniz Uğur, şimdi oğlunun da velayeti için savaşırken, ortaya bir başka skandal daha düştü!

Reha Muhtar’ın, Etiler’in nezih mekanlarından Da Mario’nun müdavimi olduğu biliniyor. Her yemeğini orada yiyen Muhtar, geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte mekanda yerini almış. Ancak kısa süre sonra Deniz Uğur’la telefonda kavga etmeye başlayan Muhtar, oğlunun yanında eski eşine ağza alınmayacak küfürler savurmaya başlamış. Müşterilerin aşırı rahatsız olmasıyla mekan müdürünün yanına gittiği Muhtar, hiçbir uyarıya aldırış etmeden müdürün üzerine yürüyerek küfür etmeyi ve zorba hareketlerini sürdürmüş.

Mekandan gitmeyi kabul etmeyen eski haberci, garsonların servis açmamasıyla iyice çileden çıkarak küfürler eşliğinde oğluyla birlikte Da Mario’yu terk etmiş. Müdavimi olduğu mekanda, müşterilere aldırış etmeden oğlunun yanında annesine o küfürleri savuran biri yalnızken neler yapmaz?