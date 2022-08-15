Modellikten Sonra Oyunculuğa Adım Attı

Hollywood oyuncusu Alix Kermes’in de rol aldığı bu filmde; Duygu Çakmak, Mehmet Ali Erbil, Ümit Okur, Şebnem Schaefer, Serkan Şengül, Gizem Denizci, Esra Sönmezer ve Celal Yıldız gibi birçok ünlü isim yer aldı.

Ünlü manken setten bu görüntülerini paylaşarak modellik dışında oyunculuğa da adım attığını duyurdu