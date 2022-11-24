Miss Turkey 2022 ikincisi Aleyna Şirin'den Hemcinslerine Gönderme!

Miss Turkey yarışmasına katılma sürecinizden bahseder misiniz? Hayaliniz miydi ya da ani bir karar mıydı?

Miss Turkey hep aklımda olan bir programdı. Kendimi tanımaya başladığımdan beri bu yarışmaya katılmak istediğimin bilincindeydim. Aslında bu sorunun benzeri benim yarışmadaki mülakat sorumdu ve orada şöyle cevaplamıştım:

"Ben küçüklüğümden beri çok yoğun çalışan bir anne babanın çocuğuyum bu yüzden çok küçük yaşta kendi kendimi idare edebilmeyi, kendi ayaklarımın üzerinde durabilmeyi öğrendim. Büyüdükçe de artık emin oldum ki ben ülkemi temsil etme sorumluluğunu almak istiyorum." Katılmamın en temel sebebi buydu.

Finalde ikinci oldunuz ve 20 kız arasında büyük bir başarı elde ettiniz. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde eğitim görüyormuşsunuz. Kariyerinizi mimarlık alanında mı yoksa mankenlik alanında mı devam ettirmeyi düşünüyorsunuz?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü çok severek seçtim. Hatta sosyal sorumluluk projemizi yaparken mesleğimi kullanabileceğim bir kategori var. Yani iç mimarlık hayatımda hep olacak. Oyunculuk yapmayı istiyorum, bunun için de ufak bir eğitim almıştım ama dediğim gibi her şeyin temeli eğitim ve ben mesleğine aşık biriyim . O yüzden kariyerimde kamera önünde olsam bile iç mimarlık benimle hep gelecek.

“UFAK BİR OYUNCULUK EĞİTİMİM VARDI”

Miss Turkey güzellerinin birçoğunun ekran önü oyunculuğa sıcak baktığı biliniyor. Oyunculuk teklifi gelse siz de kabul eder miydiniz?

Evet, ben de oyunculuğa sıcak bakıyorum. Bir önceki soruda da belirttiğim gibi ufak bir eğitimim vardı drama üstüne. Ama tabii ki oyunculuk o mesleği yaparken bile eğitim almayı gerektiren, sonsuz deneyime ihtiyaç duyulan bir meslek. Bu yüzden oyunculuk için de kesinlikle hep eğitimlere devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Miss Turkey kamp süreçlerinde adaylar unutamayacağı anılara sahip oluyor. Sizin de kamp sürecinde unutamayacağınız bir anınız oldu mu?

Benim en unutamadığım an finalden önceki son gündü. O gün kamp hocamız bizimle konuşma yapmıştı ne olursa olsun bizim bir aile olduğumuzu, koreografide hata yaparsak bile birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini vurgulamıştı ve o an o kadar duygusaldı ki neredeyse hepimiz ağlamıştık. En sonunda da toplu sarılmıştık. Benim en unutamadığım kesinlikle bu mükemmel dayanışma ve aile anıydı.

“KADINLARIN DİĞER KADINLAR TARAFINDAN ELEŞTİRİLDİĞİNİ GÖRMEK ÜZÜCÜ”

Miss Turkey'e katılan ve dereceye giren adaylar hakkında halktan çok fazla olumlu ve olumsuz yorum geliyor. Bunlar arasında dereceye giren adayların güzelliklerini eleştiren yorumlar dahi var. Ayrıca tüm bu yorumlara Demet Akalın da dahil olarak Miss Turkey üçüncüsü Selin Erberk Gurdikyan’ın aldığı dereceye göndermede bulunmuştu. Bu yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Günümüzde tabii ki kadınların diğer kadınlar tarafından böyle eleştirildiğini görmenin üzücü olduğunu düşünüyorum. Benimle birlikte taç giyen tüm arkadaşlarımın gerek eğitimleri, gerek donanımları ve güzellikleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Miss Turkey’in misyonu, Türk kadınını ulusal yarışmalarda en iyi temsil edecek adayı seçmek.

“GÜZELLİK SADECE DIŞ GÖRÜNÜŞLE DEĞİL, BİR BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR”

Ben 14 Ocak’ta ülkemi New Orleans’ta gerçekleşecek olan Miss Universe’de temsil edeceğim. Bu yarışmalardaki en önemli detaylardan biri İngilizce bilmek, çünkü bu yarışmayı kazandığınızda bir sene boyunca bu yarışma ile birlikte yurt dışında sosyal sorumluluk projelerine katılıp yardıma ihtiyacı olan insanlara umut olma gibi kutsal bir görev ediniyorsunuz. Yani güzellik sadece dış görünüşle, uzun veya kısa boyla değil, bir bütün olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Miss Turkey’de de boy ve kilo şartı gibi detaylar bulunmuyor.

“CESUR OLAN İNSAN HAYATINA BÜTÜN DONANIMLARI TOPLAYABİLİR”





Miss Turkey'e katılmak isteyen genç kızlara tavsiyeleriniz nedir? Sizce bir Miss Turkey kızı nasıl olmalı?

Bu tavsiyeyi her zaman kendime de söylerim; kilit nokta kesinlikle cesaret. Çünkü cesur olan bir insan hayatına bütün donanımları toplayabilir. Sorumluluk alma bilincini, özverili çalışmayı, pes etmemeyi… Daha böyle birçok şey sayabilirim.

Fiziksel kalıpların dışında eğer genç kızlarımız kendini ülkesini temsil etmeye hazır hissediyorsa, hedefe olan inancı tam ise, bu yarışmaya katılmak için onları tutan hiçbir şey olmasın. Ve yabancı dil sizi her zaman bir adım öteye taşıyacak, bunu hiçbir zaman unutmayın. Donanım, özgüven, azim ve güzel bir vicdanın birleşiminden harika bir Miss Turkey kızı doğar.