Son Dakika
Miss Turkey 2022'deki O Güzeller Tanıdık Çıktı!
Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. 20 Eylül'de yapılacak büyük finale katılan isimlerin arasında Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir ve Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk de var. İşte detaylar...
Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir (21) de Miss Turkey 2022'de büyük finale kaldı.
1983'te girdiği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birinci olan Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan'da (23) yarışmanın sürpriz isimleri arasında yer alıyor.
"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"
Sosyal medya hesabından kızına başarılar dileyen Neşe Erberk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Küçük kuşum Selin, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..."
İŞTE MISS TURKEY 2022 FİNALİSTLERİ...
HANDE DENİZ ULUĞ
GİZEM KOŞAR
DERYA ÇETİNKAYA
ESİL KAYA
ALEYNA ŞİRİN
İREM SU KAHRAMANTÜRK
İLAYDA ÜSTÜN
SELİN ERBERK GURDIKYAN
İPEK ARSU
SELVER MİRA ATAGÜL
NİL DİZDAR
TUANA KURT
NURTEN AYTEN
SUDE TANYILDIZ
ZEYNEP ELİF ÖZAL
ŞİRİN ABUFAUR
ECE AYDEMİR
BERFİN ANT
NURSENA SAY
MERVE YILDIRIM
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
26
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0