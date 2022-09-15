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Miss Turkey 2022'deki O Güzeller Tanıdık Çıktı!

Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. 20 Eylül'de yapılacak büyük finale katılan isimlerin arasında Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir ve Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk de var. İşte detaylar...

Magazin 15.09.2022, 16:02 15.09.2022, 16:34 arif hür
Miss Turkey 2022'deki O Güzeller Tanıdık Çıktı!

Kalk Gidelim dizisinin sevilen oyuncularından Ece Aydemir (21) de Miss Turkey 2022'de büyük finale kaldı.

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

1983'te girdiği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birinci olan Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan'da (23) yarışmanın sürpriz isimleri arasında yer alıyor.

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Sosyal medya hesabından kızına başarılar dileyen Neşe Erberk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küçük kuşum Selin, Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..."

İŞTE MISS TURKEY 2022 FİNALİSTLERİ...

HANDE DENİZ ULUĞ

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

GİZEM KOŞAR

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

DERYA ÇETİNKAYA

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ESİL KAYA

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ALEYNA ŞİRİN

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

İREM SU KAHRAMANTÜRK

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

İLAYDA ÜSTÜN

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

SELİN ERBERK GURDIKYAN

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

İPEK ARSU

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

SELVER MİRA ATAGÜL

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

NİL DİZDAR

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

TUANA KURT

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

NURTEN AYTEN

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

SUDE TANYILDIZ

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ZEYNEP ELİF ÖZAL

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ŞİRİN ABUFAUR

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

ECE AYDEMİR

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

BERFİN ANT

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

NURSENA SAY

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

MERVE YILDIRIM

Miss Turkey 2022 finalistleri seçildi! Listede güzel oyuncu Ece Aydemir de var

#Miss Turkey 2022 #Miss Turkey #snob magazin #Magazin #Selin Erberk #Ece Aydemir
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