Miss & Mr. Fashion TV güzelleri seçildi

Fashion TV Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ile Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur’un ev sahipliğinde yapılan yarışmada 20 yaşındaki sivil havacılık mezunu Melissa Daşdemir kraliçe seçilirken, 22 yaşındaki Kutay Koman’da kral seçilerek birinci oldular. İlk beşe giren toplam 10 güzel ülkemizi dünyanın çeşitli yerlerinde yapılacak güzellik yarışmalarında temsil edecekler.

Fashion TV Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ile Estetik International Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Cihantimur’un ev sahipliğinde ve sanat yönetmeni Ferhan Aral’ın organize ettiği “Doctor B Miss & Mr Fashion TV Turkey 2022’’ güzellik yarışması Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da yapıldı. Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gece adeta bir moda şölenine dönüştü. Yirmi beş kız, 25 erkek toplam elli finalistin yer aldığı yarışmada 20 yaşındaki sivil havacılık mezunu Melissa Daşdemir kraliçe seçilirken, 22 yaşındaki model Kutay Koman’da kral seçilerek birinci oldular. Birinci seçilen güzellerin taçlarını jüri başkanlığını yapan nam-ı diğer Doctor B, Bülent Cihantimur ve İvana Sert ile oğlu Ateş Sert tarafından taç giydirildi.

Jürisinde Bülent Cihantimur, İvana Sert, Seren Görgüzel, Cem Belevi, Banu Sağanak, Victoria İshakhanova, Pınar Bent, Menekşe Kankavi gibi tanınmış isimlerin yer aldığı yarışmada ikinciliği İrem Şişmen ve Batuhan Balkan, üçüncülüğü Samire Hoca ve Hüseyin Zadeh, dördüncülüğü Sena Yamak ve Hashayar Rustami, beşinciliği ise Hosna Abed ile Karahan Çiçek kazandılar. İvana Sert sonuçlar açıklandıktan sonra “Gerçekten çok güzel finalistler var. Benim ve oğlumun favorileri seçildi” dedi.

Çeşitli mansiyon ödüllerinin de verildiği gecede finalist güzeller Nishantashchi, Venta Mücevher, Mondo Bazaar, Cafer Andıç gibi ünlü moda tasarımcılarının geceye özel tasarladığı giysiler ve mücevherlerle podyuma ve jüri üyeleri karşısına çıktılar. Gecede Seren Görgüzel ve Cem Belevi şarkıları ile müzik dolu renkli dakikalar yaşattılar.

