Mısırlı şarkıcı Boğaz'da eğlendi

Tatil için İstanbul'da olan ve arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan 34 yaşındaki sanatçı, mekan girişinde kalabalık bir şekilde karşılandı.

Oyunculuk ve müzik alanlarında boy gösteren ünlü sanatçı, mekanın en özel locasını tuttu. Kalabalık arkadaş grubuyla eğlenen Mısırlı Mohamed Ramadan, gece sonunda 5 bin Dolar yani 87 bin TL hesap ödedi. Yaptığı şarkılar ile tüm dünyada şöhrete kavuşan şarkıcı, 'Bum Bum' adını verdiği parçasıyla Youtube'da 300 milyon izlenmeye ulaştı.

