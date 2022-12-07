Miray Daner'in Yeni Tarzı Hayranlarını İkiye Böldü

Son olarak 'Kuş Uçuşu' projesiyle halen konuşulan Miray Daner, yeni imajıyla objektif karşısına çıktı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le evleneceği iddia edilen oyuncunun, yeni tarzı hayranlarını ikiye böldü.



Kısa sürede binlerce beğeni alan Daner'e hayranları, "İyi olmuş" ve "Bence olmamış" gibi mesajlar gönderdi.



Oyuncu, 1 milyon 400 bin takipçisi olduğu Instagram'dan fotoğraf çekiminde kendisine destek olanlara teşekkür etti.



Daner, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.