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Miray Daner'den Şaşırtan Gerçek
Son olarak Kuş Uçuşu dizisiyle izleyici karşısında olan ve ikinci sezonu için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Miray Daner'in liseyi bitirme yaşı dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Güzel sanatlar lisesinde eğitim alan Miray Daner, ailesinin desteğiyle çocuk yaşlarda oyunculuk eğitimi aldı. 7 yaşındayken de oyunculuğa başladı. Setlerde büyüyen Daner, eğitim hayatından geri kaldı.
1999 doğumlu olan Miray Daner, daha küçük yaşlarda oyunculuğa başladı. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, setlerden fırsat bulup eğitimine devam edemedi. Daner, setlerden okula devam edemeyince lisede devamsızlıktan kalmıştı. En azından lise mezunu olabilmek için yedi yıl önce akşam lisesine kayıt yaptırmış ancak onu da ihmal etmişti. Nihayet tüm derslerini verip 24 yaşında lise mezunu olabilen Miray Daner şimdi üniversiteye hazırlanıyor. (Kamil Sümer- Posta)
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